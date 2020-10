Recordaantal dagelijkse coronabesmettingen in Hongarije

In Hongarije is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een etmaal voor het eerst boven de 3000 gekomen. Het land rapporteerde zondag 3149 nieuwe coronagevallen, de hoogste eendaagse telling tot nu, aldus de regering.

Het totale aantal besmettingen in het land met 10 miljoen inwoners is gestegen tot 59.247. Het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus nam toe met 35 tot een totaal van 1425.

Hoewel het aantal gevallen van het coronavirus sinds eind augustus sterk is gestegen, probeert de nationalistische premier van Hongarije, Viktor Orban, een herhaling te voorkomen van de lockdown in de lente. De economie stortte als gevolg daarvan in het tweede kwartaal met 13,6 procent in.

Hongaarse scholen draaien als normaal, en afgezien van het sluiten van de grenzen voor buitenlanders, heeft de regering geen significante beperkingen opgelegd aan evenementen.

De kabinetschef van Orban, Gergely Gulyas, zei donderdag dat de regering geen nieuwe beperkingen heeft gepland om de verspreiding van het virus te beteugelen. De scholen zouden zoals gewoonlijk weer openen na de herfstvakantie, die eindigt op 1 november.