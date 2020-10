Recordaantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

Belgische ziekenhuizen worden geconfronteerd met een ongekende toestroom van coronapatiënten. Er zijn volgens gezondheidsinstituut Sciensano 5924 ziekenhuisbedden bezet door mensen die besmet zijn geraakt met het virus, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak in België piekte het aantal opgenomen patiënten op 5759.

In België zijn sinds het begin van de pandemie ruim 368.000 coronabesmettingen vastgesteld. Het virus lijkt de laatste weken sneller om zich heen te grijpen. Tussen 19 en 25 oktober kwamen dagelijks gemiddeld 14.356 nieuwe besmettingen aan het licht. Ook stierven in die periode gemiddeld zo’n 69 mensen per dag. In totaal overleden in België volgens officiële cijfers ruim 11.000 patiënten aan het virus.