Recordaantal coronapatiënten in Amerikaanse ziekenhuizen

De ziekenhuizen in de Verenigde Staten kreunen onder de toestroom coronapatiënten, waardoor sommige staten zich gedwongen voelen strengere maatregelen te nemen. Volgens een telling van persbureau Reuters liggen er nu bijna 79.000 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, een recordaantal. De vrees is dat de de dramatische situatie alleen maar erger wordt.

In Minnesota zijn negen op de tien ic-bedden gevuld met coronapatiënten, net als in de staat Wisconsin. Ook in bijvoorbeeld het noordoosten van het land schiet de ziekenhuisbezetting omhoog.

Sommige staten en steden proberen het virus met rigoureuze maatregelen te bestrijden. Zo zijn in New York de scholen tot nader order dicht. Kansas is een van de staten die deze week een mondkapjesplicht heeft ingevoerd. De staat Minnesota heeft de horeca, sportcentra en entertainmentplekken gesloten tot zeker 18 december.

De regering-Trump laat zich laatdunkend uit over de staten die lockdownachtige maatregelen afkondigen en weigert bovendien belangrijke overheidsinformatie over de (bestrijding van de) pandemie aan het overgangsteam van zijn beoogde opvolger Joe Biden te geven. Zijn woordvoerder prees donderdag de Republikeinse gouverneurs van Texas en Florida omdat ze de” vrijheid” hoog in het vaandel houden door geen ondernemingen te sluiten in weerwil van sommige lokale bestuurders.

Wel adviseert de regering Amerikanen volgende week tijdens het Thanksgiving-weekend niet te reizen.

In de VS zijn al meer dan een kwart miljoen mensen overleden aan Covid-19. Het aantal besmettingen ligt boven de 11,5 miljoen.