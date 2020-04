Recordaantal coronadoden in dag tijd in staat New York

In de Amerikaanse staat New York zijn in een dag tijd 630 mensen overleden door het coronavirus. Dat is een record, aldus gouverneur Andrew Cuomo zaterdag. Het dodental in New York staat nu op 3565. Bijna 114.000 mensen raakten daar al besmet. Met name de stad New York is hard getroffen.

Cuomo benadrukte dat het zorgsysteem in New York flink onder druk staat. De burgemeester van de stad, Bill de Blasio, roept iedereen die in de zorg kan werken op een steentje bij te dragen. Hij denkt dat er 45.000 extra mensen in de zorg nodig zijn om het coronavirus in te dammen. „Iedereen die nog niet deelneemt in deze strijd, we hebben u nodig”, zei De Blasio. „Elke gezondheidsmedewerker. Dokter, verpleegster of therapeut, noem het maar op.”

De Verenigde Staten zijn het hardst getroffen door het virus. In het land raakten al bijna 280.000 mensen besmet, bijna 7500 stierven aan de gevolgen. Alleen in Italië en Spanje werden meer dodelijke slachtoffers geteld. Italië meldt het hoogste aantal doden, namelijk ruim 15.300. In Spanje bezweken tot nu toe ruim 11.700 mensen aan het virus.