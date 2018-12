Recordaantal Britse aanvragen Iers paspoort

Een recordaantal Britten heeft zijn lidmaatschap van de Europese Unie zeker gesteld door een Iers paspoort aan te vragen. Bijna 100.000 Britten vroegen de nationaliteit aan van het buurland. Vorig jaar waren dat er 81.000 en in het jaar dat de Britten voor de brexit stemden 46.000, meldt de krant The Guardian.

Iedereen die is geboren in de Ierse republiek of in Noord-Ierland, of die Ierse ouders of grootouders heeft, kan een Iers paspoort aanvragen. Dat geldt voor circa 6 miljoen Britten, die er twee nationaliteiten op mogen nahouden.