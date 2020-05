Recordaantal Australiërs raakte baan kwijt in april

In april zijn bijna 600.000 Australiërs werkloos geraakt. Het is voor het eerst in ruim veertig jaar tijd dat zoveel mensen in een maand tijd hun baan verloren, maakte het Australische statistiekenbureau ABS donderdag bekend. Zeker 100.000 Australiërs vroegen vorige maand een werkloosheidsuitkering aan.

Premier Scott Morrison noemde de cijfers „verschrikkelijk schokkend”, ondanks dat hij het wel een beetje zag aankomen. „We wisten dat er moeilijk nieuws zou komen nu de pandemie een impact heeft op Australië, net als landen over de hele wereld”, zei hij. Wel noemde hij het een „een zeer zware dag”.

De Australische regering verwacht dat de werkloosheid in het land in juni gestegen is tot 10 procent.