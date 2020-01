Reconstructie Stasi-documenten duurt nog tientallen jaren

Het aan elkaar plakken van verscheurde documenten van het gehate Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) zal nog tientallen jaren vergen.

Dertig jaar na de val van de Muur in 1989 staan nog ruim 15.000 zakken met stukken papier te wachten op reconstructie. Circa twintig medewerkers proberen met de hand minutieus de documenten aan elkaar te plakken. Een poging om dat met de computer te doen is wegens technische problemen gestaakt. Daarom zijn de restaurateurs met de hand de vernietigde snippers en repen papier bij elkaar aan het zoeken.

„Maar we geven niet op”, zegt Roland Jahn over de problemen bij operatie. Jahn geeft als voormalige opposant van het DDR-regime leiding aan de hersteloperatie in Berlijn, die tot dusver 6 miljoen euro heeft gekost. Inmiddels is de inhoud van 520 zakken met archiefstukken hersteld, waarvan 23 met behulp van de haperende computer en scanners.

Burgers van de voormalige DDR eisten na de val van de Muur hun Stasi-documenten op, die in de herfst van 1989 massaal in de shredder werden gestopt. Toen de papiervernietigers te warm werden, werden de documenten met de hand verscheurd. De rechters gelastten destijds het stoppen van de vernietigingsoperatie.