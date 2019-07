Rechtszitting Sea Watch-kapitein uitgesteld

Een hoorzitting in Italiƫ met de kapitein van een schip van Sea Watch op beschuldiging van mensensmokkel en verzet tegen de autoriteiten is wegens een staking van advocaten uitgesteld tot 18 juli.

Carola Rackete (31) zou dinsdag in de rechtszaal verschijnen nadat ze vorige maand met tientallen uit zee opgepikte migranten aan boord door een blokkade naar de haven van Lampedusa was gevaren. Daar werd de Duitse kapitein gearresteerd.

Haar advocaten hebben besloten om mee te doen aan een nationale staking door strafrechtadvocaten uit protest tegen gerechtelijke hervormingen, zei een van hen.

Rackete werd gearresteerd nadat ze een blokkade had genegeerd die minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini had opgelegd. Een rechter liet haar vervolgens vrij en zei dat ze had gehandeld om levens te redden. De beslissing wekte grote ergernis bij Salvini.

Ze wordt echter nog steeds beschuldigd van het helpen van mensensmokkelaars en verzet tegen de autoriteiten nadat ze zich langs de Italiaanse douaneschepen had gemanoeuvreerd.