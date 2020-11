‘Rechtszaken Trump bedoeld om verwarring te zaaien’

Veel rechtszaken die het campagneteam van Donald Trump de afgelopen dagen heeft aangespannen in belangrijke staten, zijn volgens juridische experts vooral bedoeld om verwarring te zaaien. Meerdere advocaten en hoogleraren zeggen tegen Amerikaanse media dat de meeste zaken geen schijn van kans maken voor de rechter.

Trump wil onder meer dat in een aantal staten zoals Michigan het tellen van stemmen wordt gestopt. „Het team van Trump zegt dat het tellen moet worden gestopt, omdat er geen mensen hebben gestaan bij inleverpunten voor poststemmen. Dat is lachwekkend”, aldus hoogleraar recht en verkiezingsexpert Justin Levitt tegen CNN.

Het campagneteam van Trump zou de rechtszaken vooral inzetten als pr. Volgens meerdere experts wil hij de aandacht afleiden van een mogelijke overwinning van Joe Biden en wil Trump dat de focus komt te liggen op slecht voorbereide verkiezingen en mogelijke fraude.

Een rechtszaak van Trumps advocaten in Nevada is woensdag al verworpen. Het team van Trump zou niet genoeg toegang hebben gekregen tot de stembureaus. De rechter verwierp de zaak, omdat alles is gegaan volgens de regels die in Nevada van kracht zijn.

Veel andere zaken gaan ook over een minimaal aantal stemmen. Zo is er een zaak ingediend over stemmen in Georgia die op een verkeerde stapel terecht waren gekomen. Trump wilde daarom het tellen stil laten leggen. Hij staat nog voor in Georgia, maar de voorsprong is flink geslonken.

De enige zaak die volgens juridische experts echt invloed kan hebben op de uitslag, speelt in Pennsylvania. Het Hooggerechtshof van die staat heeft besloten dat poststemmen die op 3 november zijn verstuurd, nog geteld moeten worden als ze tot drie dagen na de verkiezingen binnenkomen. De Republikeinse Partij van Pennsylvania wilde dat de zaak voor het nationale Hooggerechtshof kwam, maar daar is de zaak vooralsnog niet met spoed behandeld. Dat zou na de verkiezingen nog kunnen gebeuren, mocht de staat van doorslaggevend belang zijn voor het resultaat van de verkiezingen.