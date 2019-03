Rechtszaken rond bakker in Colorado beëindigd

De staat Colorado en bakkerij Masterpiece Cakeshop zijn overeengekomen alle rechtszaken tegen elkaar te laten vallen. De zaak draaide om de weigering taarten te bakken voor een homostel.

Dat meldden Amerikaanse christelijke media. Zes jaar geleden weigerde eigenaar van Masterpiece Cakeshop, Jack Phillips, op grond van zijn christelijke levensovertuiging te bakken voor een homostel dat in het huwelijk trad.

De Burgerrechtencommissie van de staat Colorado klaagde Phillips aan, maar het hooggerechtshof oordeelde in juni dat zij de rechten van de bakker had geschonden. De commissie diende afgelopen oktober een nieuwe klacht tegen Phillips in. De bakker eiste op zijn beurt een schadevergoeding van 100.000 dollar van de staat omdat zijn klandizie naar eigen zeggen met 40 procent was teruggelopen.

Deze week kwamen beide partijen overeen deze zaken te laten vallen en hun eigen proceskosten te betalen.

De openbaar aanklager van Colorado, Weiser, benadrukte dat achterliggende grondwettelijke vragen in de kwestie niet afdoende zijn beantwoord, maar dat deze zaak niet verder zal worden gebruikt om een principe-uitspraak van de rechter af te dwingen.

Weiser verklaarde tevens dat het beëindigen van deze zaak de behandeling van andere aanklachten tegen Masterpiece Cakeshop niet in de weg staat. Zo loopt er nog een aanklacht van een transgender voor wie Phillips ook weigerde te bakken.