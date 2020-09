Rechtszaken in Oostenrijk om corona-uitbraak Tirol

Een Oostenrijkse consumentenorganisatie is naar de rechter gestapt vanwege de uitbraak van het coronavirus in Tirol. De Verbraucherschutzverein (VSV), waarbij zich ook honderden Nederlanders hebben aangemeld, vindt dat de autoriteiten te traag hebben opgetreden om verspreiding van het virus te voorkomen.

In Tirol was eerder dit jaar onder meer sprake van een uitbraak in het onder toeristen populaire Ischgl, bijgenaamd het Ibiza van de Alpen. Besmette vakantiegangers namen het virus vervolgens mee naar hun thuislanden. VSV maakte woensdag bekend namens vier personen naar de rechter te zijn gestapt. Het gaat nog niet om een grote groepsvordering. Die zou volgens de organisatie mogelijk volgend jaar kunnen volgen.

Er hebben zich al 6170 mensen uit 47 landen aangemeld bij VSV. Het gaat volgens lokale media vooral om Duitsers, maar ook om zo’n vijfhonderd mensen uit Nederland. VSV roept bondskanselier Sebastian Kurz op een schikking te treffen, om jarenlang juridisch getouwtrek over schadevergoedingen te voorkomen.