Rechtszaak tegen Zuma uitgesteld tot juni

De rechtszaak tegen de Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma is uitgesteld tot 8 juni. Tijdens de eerste zittingsdag dienden zijn advocaten een verzoek tot uitstel in, om zich beter te kunnen voorbereiden.

Zuma verscheen vrijdag voor de rechter op verdenking van corruptie, fraude en het witwassen van geld.

De beschuldigingen hangen samen met een vermeende smeergeldaffaire voordat hij president was. Justitie onderzocht jarenlang of Zuma steekpenningen had aangenomen van wapenfabrikanten en vervolgde hem al eerder. Aanklagers trokken de aanklachten in 2009 in, enkele maanden voordat Zuma president werd.

Een Zuid-Afrikaans hof van beroep bevestigde vorig jaar dat het „irrationeel” was om de vervolging van Zuma te staken. Eerder was ook een lagere rechtbank al tot die conclusie gekomen. Dat maakte de weg vrij om Zuma nogmaals strafrechtelijk te vervolgen.

Het OM beschuldigt de oud-president nu van zestien strafbare feiten. Zuma ontkent alle beschuldigingen.

Het presidentschap van Zuma eindigde vorige maand. Hij stapte toen op voordat een motie van wantrouwen in stemming kon worden gebracht. De snelheid waarmee zijn zaak voor de rechter kwam, geeft aan hoe diep zijn val is.