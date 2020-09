Rechtszaak tegen Trump om financiering grensmuur kan doorgaan

Een rechtszaak tegen de Amerikaanse president Donald Trump over de financiering van Trumps felbegeerde grensmuur kan toch doorgaan, oordeelt een rechtbank in Washington. De zaak was aangespannen door Democratische parlementariërs, maar een lagere rechtbank vond eerder dat zij geen juridische status hadden om de president aan te klagen.

De Democraten vinden dat Trump de grondwet heeft geschonden door aan de bouw van de muur langs de Mexicaanse grens te beginnen zonder goedkeuring van het Amerikaanse parlement, oftewel het Congres. Ook zou Trump ongrondwettelijk hebben gehandeld door geld uit te geven aan de muur dat het Congres ergens anders voor had bestemd.

Drie rechters van een hof van beroep oordeelden vrijdag dat Trump het parlement heeft gepasseerd door zonder toestemming aan de muur te beginnen. „De ijzeren grondwettelijke regel is dat de uitvoerende macht geen geld kan uitgeven totdat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat het hebben goedgekeurd”, aldus de uitspraak.

De juridische strijd rond de financiering van de grensmuur leidde begin 2019 tot een shutdown, ofwel een tijdelijke sluiting van de federale overheid vanwege geldgebrek. Nadat het Congres weigerde budget vrij te maken voor de muur, besloot Trump de situatie aan de grens tot een nationale noodsituatie te bombarderen om zo 8,1 miljard dollar in het project te kunnen pompen.

Dat geld was bedoeld voor andere doeleinden, zoals het tegengaan van de georganiseerde misdaad. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden vinden dat Trump de grondwet heeft omzeild om een van zijn voornaamste campagnebeloften te vervullen.

Het oordeel van het hof van beroep leidt er naar verwachting nog niet toe dat de bouw van de grensmuur stil komt te liggen. Het Hooggerechtshof oordeelde deze zomer dat dit niet hoeft zolang er nog rechtszaken lopen.