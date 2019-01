Rechtszaak tegen overvallers huis Van Barneveld

Drie Amsterdammers die worden verdacht van de overval op de Haagse woning van darter Raymond van Barneveld moeten zich maandag verantwoorden voor de rechter. De drie hebben bekend dat ze in juni vorig jaar de woning overvielen en ze hebben spijt betuigd.

De mannen zeiden tijdens een eerdere, niet-inhoudelijke zitting dat ze dronken waren en in een opwelling besloten om in te breken. De rolluiken van het huis van Van Barneveld waren dicht en ze dachten dat er niemand thuis is. De vrouw van de darter was er echter wel. Ze werd mishandeld en bedreigd. De drie namen onder meer sieraden, een tas en geld mee.

De mannen hebben allemaal een strafblad, twee van hen zelfs zo omvangrijk dat ze in de Top600 van jonge criminele veelplegers voorkomen van de gemeente Amsterdam.