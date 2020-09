Rechtszaak Republikeinen tegen staat Montana om briefstemmen

De Amerikaanse president Donald Trump en de Republikeinse partij slepen de staat Montana voor de federale rechter in een poging om het stemmen per post in die staat in te perken, meldt nieuwszender CNN. De Democratische gouverneur van Montana Steve Bullock, die dit jaar ook meedoet aan de senaatsverkiezingen, heeft regionale overheden in zijn staat de mogelijkheid gegeven om het briefstemmen vroegtijdig uit te breiden naar eigen inzicht. Volgens de Republikeinen heeft Bullock die maatregel niet genomen om de volksgezondheid te beschermen tijdens de coronapandemie, maar om zijn eigen kansen en die van zijn partij te vergroten.

Het stemmen per post is al langer een heet hangijzer in de Amerikaanse politiek. Naar verwachting willen veel stemmers in de VS gebruikmaken van die mogelijkheid bij de verkiezingen in november. De Republikeinen, Trump voorop, hebben meermaals beweerd dat daarmee stemfraude in de hand wordt gewerkt. Daarvoor bestaat overigens geen bewijs. De Democraten beschuldigen de Republikeinen ervan dat zij proberen te verhinderen dat mensen gaan stemmen omdat een lage opkomst in het voordeel van de Republikeinen zou zijn.

De Republikeinse rechtszaak tegen de staat Montana is niet de eerste poging om het stemmen per post te dwarsbomen. Vorige maand spande Trump een rechtszaak aan tegen de staten Nevada en New Jersey omdat die briefstembiljetten naar alle kiezers in hun staat willen sturen. Een rechtbank zette vorige week een streep door Trumps plan om de staat Pennsylvania aan te klagen om te bepalen hoe in die mogelijk doorslaggevende staat het stemmen per post wordt geregeld. Gouverneur Bullock stelt dan ook dat de Republikeinse rechtszaak tegen zijn staat binnen een landelijk patroon past van pogingen om te voorkomen dat burgers hun stem uitbrengen.