Rechtszaak prins Harry tegen tabloids van start

De rechtszaak tussen de Britse prins Harry en Associated Newspapers, eigenaar van de tabloids The Mail on Sunday en The Daily Mail, gaat vrijdag van start. In Londen vindt ondanks de coronacrisis de eerste hoorzitting plaats. De partijen wisselen via een videoconferentie hun standpunten uit.

De zaak draait voornamelijk om de publicatie van een handgeschreven brief van Harry’s echtgenote Meghan aan haar vader Thomas Markle uit 2018. Volgens Harry en Meghan zijn er delen van de brief bewerkt of helemaal niet gepubliceerd en is Meghan daardoor in een kwaad daglicht gezet. Ook zou ze niet zijn ingelicht over de publicatie van de brief.

Uit de brieffragmenten bleek dat Meghan haar beklag deed over hoe haar vader haar behandelt. Associated Newspapers vindt dat het publiceren van Meghans brief geen schending was van privé-eigendom. Het bedrijf voert aan dat ze als lid van de koninklijke familie geen reële verwachting had van privacy en dat ze geen afspraak had met haar vader over geheimhouding van de brief.

Thomas Markle zou bereid zijn te getuigen tegen zijn eigen dochter, zo bleek uit uitgelekte rechtbankstukken. De verdediging wil hem oproepen als hoofdgetuige, zodat hij kan zeggen dat zijn relatie met Meghan al bekoeld was voor de brief.

Harry, zesde in lijn van troonopvolging, en Meghan maakten in januari bekend een deel van hun officiële taken voor het Britse koningshuis neer te leggen. De hertog en hertogin van Sussex hebben sinds dag 1 al moeite met de media-aandacht.