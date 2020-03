Rechtszaak na sluiting wapenwinkels Californië om coronacrisis

Lobbygroepen voor vuurwapenbezitters zijn boos dat wapenwinkels in delen van Californië moeten sluiten vanwege de coronacrisis. Ze hebben een rechtszaak aangespannen om dat besluit terug te draaien, bericht de krant Los Angeles Times.

De onrust rond het virus leidde de afgelopen tijd in Los Angeles tot grote drukte bij vuurwapenwinkels. Veel mensen haalden volgens lokale media voor het eerst een geweer of pistool in huis.

Een van die kopers legde aan Los Angeles Magazine uit waarom hij plots een wapen wilde aanschaffen. „Het gaat helemaal uit de hand lopen als mensen straks te lang zonder werk zitten.”

De drukte bij de winkels was de autoriteiten een doorn in het oog. De sheriff in het enorme L.A. County liet wapenwinkels deze week sluiten om verspreiding van het virus te voorkomen. De gouverneur had daar toestemming voor gegeven.

Lobbygroepen voor wapenbezitters reageren woest en betogen dat mensen door de sluiting niet meer op een legale manier aan wapens kunnen komen. Dat zou strijdig zijn met het grondwettelijke recht op wapenbezit.

Advocaten van de wapenbezitters zeggen ook dat mensen juist tijdens de coronacrisis moeten kunnen waken over hun veiligheid. Dat betekent volgens hen dat de wapenhandelaren een cruciale functie hebben.

De lobbygroepen vinden dat de gouverneur en de sheriff de crisis misbruiken om het wapenbezit aan banden te leggen. De autoriteiten kunnen „niet zomaar besluiten de grondwet op te schorten”, klaagt het hoofd van de Firearms Policy Coalition.

De discussie over vuurwapenverkoop speelt niet alleen in Californië. Overheden zijn ook in andere delen van het land verdeeld over de vraag of de wapenwinkels een cruciale rol vervullen en daarom open moeten blijven.

De krant The New York Times schreef deze week dat wapenwinkels als ‘essentieel’ zijn bestempeld in Ohio, Illinois en Michigan, maar niet in New York, New Jersey en Massachusetts.