Rechtszaak Abdeslam van start in Brussel

De Belgische rechtszaak tegen terreurverdachte Salah Abdeslam gaat maandag van start. De rechtbank in Brussel heeft een week uitgetrokken voor het proces over een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst.

De 28-jarige Fransman zit al ruim 2,5 jaar in in een gevangenis bij Parijs. Gedurende het proces wordt hij overgeplaatst naar een zwaarbeveiligde gevangenis nabij Lille en elke procesdag naar Brussel gebracht en weer terug.

Abdeslam geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs waarbij op 13 november 2015 130 doden vielen. Zijn bomgordel zou niet zijn afgegaan. Voor de Franse rechtszaak is nog geen datum geprikt.

De meest gezochte man van Europa bleek zich na de aanslagen in Parijs schuil te houden in de Brusselse gemeente Molenbeek, waar hij opgroeide met zijn oudere broer Brahim, die zichzelf wel opblies in de Franse hoofdstad.

Bij de schietpartij in Vorst op 15 maart 2016 wilde een Belgisch-Frans politieteam een woning in de Driesstraat doorzoeken, waarop de agenten onverwacht werden beschoten. Drie van hen raakten gewond. Een politiescherpschutter schoot vervolgens de Algerijnse terrorist Mohamed Belkaïd (35) dood, maar Abdeslam wist te ontkomen.

Hij werd drie dagen later opgepakt in Molenbeek. Vier dagen later, op 22 maart, vonden de dodelijke aanslagen in Brussel plaats, mogelijk versneld vanwege de arrestatie. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat Abdeslam in hetzelfde netwerk zat.

In de woning in Vorst was nog een derde man aanwezig. Deze Sofien Ayari uit Tunesië (24) staat ook terecht. Beiden is „moordpoging in een terroristische context” ten laste gelegd en kunnen daarvoor tot veertig jaar celstraf krijgen. Het proces werd eerder uitgesteld omdat Abdeslams advocaat Sven Mary tijd nodig had om het dossier te bestuderen.

De zitting begint om 08.45 uur.