Rechtse activist Robinson vrijgelaten

De ultrarechtse Britse activist Tommy Robinson is op borgtocht vrijgelaten. Dat gebeurde nadat hij een rechtszaak wegens minachting van het hof gedeeltelijk had gewonnen in hoger beroep. Volgens de BBC was de rechter van mening dat er vormfouten zijn gemaakt.

De 35-jarige Robinson kreeg in mei dertien maanden gevangenisstraf omdat hij buiten de rechtbank in Leeds landgenoten van Pakistaanse afkomst had gefilmd. Die stonden terecht wegens seksueel misbruik van tientallen meisjes. De islambestrijder uit Bedfordshire was voorwaardelijk op vrije voeten na een eerdere veroordeling voor een soortgelijk vergrijp.

Toen hij opnieuw de fout in ging en op een niet toegestane wijze verslag deed van een proces, bepaalde de rechter dat hij zijn straf alsnog moest uitzitten. Dat leidde tot de nodige commotie, ook in het buitenland. PVV-leider Geert Wilders ging begin juni naar Londen om mee te doen aan een demonstratie voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijlating van zijn Britse geestverwant.