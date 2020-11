Rechters Texas verwerpen bezwaar tegen stemmen per auto

Een federale rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft een bezwaar tegen stemmen per auto verworpen nadat een lagere rechtbank dat ook al had gedaan. Republikeinen van president Trump probeerden ruim 120.000 stemmen die al zijn uitgebracht via zogenoemde drive-through stemlokalen ongeldig te laten verklaren. Het gaat om stemmen uit de regio Harris County, een gebied waar doorgaans overwegend op de Democraten wordt gestemd. Het autostemmen is een alternatief voor een bezoek aan een stemlokaal dat veel mensen willen vermijden door corona.

Een conservatieve activist en een Republikeins lid van het Texaanse parlement klaagden dat deze vorm van stemmen ongrondwettelijk is. Ze eisten dat alle stemmen die op deze manier zijn uitgebracht ongeldig worden verklaard en niet meetellen voor de presidentsverkiezingen.

Eerder had het Hooggerechtshof van Texas vergelijkbare zaken om drive-throughstemmen in Harris County te stoppen, ook afgewezen. De regio, waar ook de metropool Houston bijhoort, telt zo’n 4,7 miljoen inwoners en tien autostempunten.