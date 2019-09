De omstreden wekenlange schorsing van het Britse parlement is onwettig. Dat hebben Schotse rechters in hoger beroep besloten, zegt een politica die betrokken was bij de zaak.

Een betrokken advocaat zegt dat het Britse Hooggerechtshof zich nu over de zaak moet buigen. Dat beroep zou dinsdag beginnen.