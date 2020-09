Rechters in Montana en Alabama oordelen voor stemmen per post

Twee federale rechtbanken in de Amerikaanse staten Montana en Alabama oordeelden voor het stemmen per post bij de komende presidentsverkiezingen om kiezers te beschermen tegen de corona-epidemie. President Donald Trump beweert, overigens zonder enig bewijs, dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens critici zegt Trump dat omdat het in diens belang zou zijn dat zo min mogelijk mensen (per brief) stemmen.

In Montana veegde de rechter bezwaren van tafel tegen een plan om alle kiezers een poststembiljet te sturen. Dat plan kwam van de Democratische gouverneur Steve Bullock. Volgens de rechter was Bullock zijn boekje niet te buiten gegaan met het plan, zoals het campagneteam van president Trump en de Republikeinse partij stelden.

In Alabama zette de rechter een streep door extra voorwaarden voor stemmen per post, waarvan kiezers klaagden dat die een bedreiging voor hun gezondheid vormden. Zo moesten kiezers die hun stem per post willen uitbrengen een door de notaris geverifieerde handtekening aanleveren. De Republikeinse procureur-generaal van de staat Steve Marshall kondigde aan in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Door het hele land betwisten de Republikeinen aspecten van het stemmen per post. In de cruciale staten Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, stelden rechtbanken de afgelopen maand dat briefstemmen tot een bepaald aantal dagen na de verkiezingen op 3 november moeten worden geteld.