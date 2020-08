Rechters buigen zich over hoger beroep Ratko Mladic

Bij de verovering van Srebrenica in 1995 liep generaal Mladic als een trots veldheer door de stad. Vijfentwintig jaar later is hij bij het hoger beroep van zijn zaak nog maar een schaduw van wat hij was.

De 77-jarige Ratko Mladic verschijnt dinsdag en woensdag voor de beroepskamer van het restmechanisme van het Joegoslaviëtribunaal. Vrijwel alle zaken van deze VN-instelling zijn inmiddels afgerond. De zaak van de Servische generaal is een van de laatste. Maar niet de minste. Mladic was samen met Slobodan Milosevic en Radovan Karadzic hoofdverdachte van het tribunaal. Door de dood van Milosevic kon diens zaak niet worden afgerond. Karadzic is tot levenslang veroordeeld. Ook Mladic kreeg in 2017 levenslang. Deze week wordt zijn hoger beroep behandeld.

Alphons Orie spreekt recht over Ratko Mladic

Mladic werd de ”Slager van de Balkan” genoemd. Als militair nam hij de uitvoering ter hand van de politieke idealen van de Serviërs. Hij was de man achter het jaren durende beleg van de stad Sarajevo vanaf 1992. Zijn dieptepunt bereikte hij bij de overrompeling van de veilige enclave Srebrenica. Dat kleine stadje op de grens van Bosnië en Servië zat vol met moslimvluchtelingen uit Bosnië. In juli 1995 maakten de Servische troepen een einde aan dit toevluchtsoord. Alle mannen uit Srebrenica werden doodgeschoten, zo bleek later: naar schatting 8000. Vanwege de massamoord in Srebrenica is Mladic in 2017 veroordeeld voor volkerenmoord (genocide).

De val van Srebrenica raakt ook Nederland direct. Nederlandse militairen van Dutchbat waren uitgezonden om de enclave te beschermen; een missie die eigenlijk al vanaf het begin in 1994 mislukte, omdat zowel de Bosniërs als de Serviërs te zwaar bewapend waren.

Bescherming

Mladic werd al in 1995 aangeklaagd bij het Joegoslaviëtribunaal, maar tot 2011 bleef hij voortvluchtig. Net als Karadzic wist hij jarenlang uit handen van de autoriteiten te blijven. Zijn verdediging is altijd geweest dat hij zijn volk beschermde tegen het geweld van radicale moslims.

Het hoger beroep van Mladic had al in maart moeten beginnen. Maar vanwege zijn slechte gezondheid is dat uitgesteld. Woensdag staat er wel tien minuten spreektijd op de agenda.

Hoger beroep Ratko Mladic voor VN-tribunaal