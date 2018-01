„Rechterhand leider Al-Qaeda Maghreb gedood”

De veiligheidsdiensten in Tunesië hebben een hooggeplaatst lid van Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM) gedood. De Algerijn Bilel Kobi was volgens een regeringsfunctionaris de rechterhand van Abu Musab Abdel Wadoud, de leider van de Noord-Afrikaanse tak van het terreurnetwerk. Hij werd tijdens een hinderlaag bij de grens met Algerije neergeschoten.

Tunesië heeft sinds 2015 de strijd tegen terroristen in het land opgevoerd. Dat jaar bracht een extremist in een hotelcomplex in de Tunesische badplaats 38 vakantiegangers om het leven voordat hijzelf werd doodgeschoten. Het land vreest de terugkeer van onder meer Syriëgangers. De afgelopen jaren zijn meer dan drieduizend Tunesiërs afgereisd naar Libië, Irak en Syrië om te vechten voor jihadistische groeperingen.