Rechterhand ‘El Chapo’ levenslang de cel in

Dámaso López Núñez, de voormalige rechterhand van de Mexicaanse drugscrimineel Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán, is in Amerika voor betrokkenheid bij drugshandel veroordeeld tot levenslange celstraf. Hij werd gezien als de opvolger van de voortvluchtige Guzmán als leider van het Sinaloa-drugskartel.

Behalve drugsbaron was López, bijgenaamd El Licenciado (‘de doctorandus’), ook jurist en directeur van de Altiplano-gevangenis waar ‘El Chapo’ (‘kleintje’) twee keer uit ontsnapte. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij diens eerste ontsnapping in 2001. López werd in 2017 gearresteerd en uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

López bood vrijdag zijn excuses aan aan het Amerikaanse volk. Hij zal naar verwachting een belangrijke getuige worden in het proces tegen Guzmán, dat begin deze maand van start is gegaan.

‘El Chapo’ was voortvluchtig tot 2014, toen hij opnieuw werd gearresteerd. Een jaar later ontsnapte hij via een tunnel uit de gevangenis en bleef op de vlucht tot zijn arrestatie in 2016.