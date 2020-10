Rechter zet streep door strengere abortuswet Texas

Een Hof van Beroep in de Amerikaanse stad New Orleans heeft dinsdag een streep gezet door een strengere abortuswet die de staat Texas wilde invoeren. Met die wet zouden de meeste abortussen na drie maanden zwangerschap zijn verboden. Volgens de rechtbank zou de Republikeinse abortuswet een onnodige inbreuk vormen op het recht van vrouwen om hun zwangerschap te laten beëindigen voordat de foetus als levensvatbaar wordt beschouwd.

De rechtbank hield daarmee een eerdere uitspraak van een lagere rechter in stand. Een abortusrechtengroep had de zaak tegen de staat Texas aanvankelijk aangespannen.

De Texaanse wet zou de standaardmethode voor een abortus na 15 weken, bekend als dilatatie en evacuatie, verbieden, tenzij een arts eerst een andere handeling uitvoert om de verdere ontwikkeling van de foetus te stoppen.

Die vereiste zou volgens het hof van abortusartsen vereisen dat zij tegen hun medische expertise en het belang van de patiënt in zouden handelen. De rechter beschreef de vereiste extra handeling in de Texaanse abortuswet als „gevaarlijk, pijnlijk, invasief en mogelijke experimenteel.”

Volgens de voorstanders van de abortuswet moet die voorkomen dat de foetus pijn lijdt. De rechter stelt dat dat argument ongefundeerd is. Pijn bij foetussen is vrijwel onmogelijk voor de 24e week van de zwangerschap, stellen Amerikaanse medische en gynaecologische beroepsorganisaties.

Abortus geldt als een uiterst omstreden onderwerp in de Verenigde Staten, en dan met name in de conservatieve staten. Het onderwerp kwam ook ter sprake bij de elf uur durende hoorzitting in de Senaat waarbij dinsdag Amy Coney Barrett, de kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof, werd ondervraagd.

Coney Barrett, een devoot katholiek, zei in de hoorzitting dat het eerdere oordeel van het Hooggerechtshof waarmee abortus werd gelegaliseerd wat haar betreft niet heilig is. Vrouwenrechtenactivisten vrezen dat het Hooggerechtshof met Coney Barett als nieuwe rechter een streep zal zetten door de uitspraak in de abortuszaak Roe v. Wade uit 1973. Daarin werd geoordeeld dat de meeste wetten die abortus verboden of beperkten ongrondwettelijk waren.