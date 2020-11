Rechter wijst eis Trump over poststemmen Georgia af

De eis van het campagneteam van president Donald Trump om in de staat Georgia poststemmen die na verkiezingsdag zijn binnengekomen apart te leggen, is afgewezen. Een rechter zei dat er geen bewijs is dat late stemmen op een stapel met andere stembiljetten terecht zijn gekomen.

Ook voor de bewering dat er biljetten worden meegeteld die na 19.00 uur op verkiezingsdag waren binnengekomen is geen bewijs, aldus rechter James Bass. In Georgia worden alleen poststemmen meegeteld die uiterlijk om 19.00 uur op de verkiezingsdag zijn ontvangen.

De rechtszaak ging over ongeveer vijftig stembiljetten die volgens de Republikeinen „niet goed waren verwerkt”. Zij hadden geëist dat alle laat binnengekomen stembiljetten niet meer zouden worden meegeteld.

In Georgia is nog geen winnaar uitgeroepen. Trump en zijn uitdager Joe Biden liggen heel dicht bij elkaar. Trump heeft een voorsprong van ruim 13.500 stemmen. De staat, die de afgelopen decennia door Republikeinen is gewonnen, is goed voor zestien kiesmannen.