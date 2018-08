Rechter VS verwerpt ontslagplan Trump

De Amerikaanse president Donald Trump is volgens een federale rechter buiten zijn boekje gegaan met drie besluiten die het makkelijker moesten maken om federale ambtenaren te ontslaan. De rechter heeft belangrijke onderdelen van drie presidentiële besluiten vernietigd, meldt The New York Times.

Het vonnis is een tegenvaller voor de Republikeinen, die er alles aan doen om de positie van de vakbonden in de publieke sector te verzwakken.

De vakbonden reageren tevreden op de uitspraak. Zij beschouwen de besluiten als „illegaal en politiek gemotiveerd”.