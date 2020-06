Rechter verbiedt traangas bij vreedzaam protest in Seattle

De politie in de Amerikaanse stad Seattle mag tijdelijk geen chemische middelen zoals traangas en pepperspray gebruiken tegen vreedzame betogers. Dat heeft een rechter in de Verenigde Staten vrijdag (lokale tijd) besloten. De rechter oordeelde dat het buitenproportionele gebruik van de middelen de afgelopen tijd het recht op vrijheid van meningsuiting en demonstratie in gevaar bracht.

De afgelopen dagen werd in het centrum van de stad gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld, als gevolg van de gewelddadige dood van George Floyd tijdens zijn aanhouding door politieagenten in de VS. De stad gebruikte traangas om de betogers uiteen te drijven.

De rechter redeneert dat de politie alleen nog met chemische middelen mag ingrijpen als „alle andere beschikbare opties zijn uitgeput” en een demonstratie bijvoorbeeld uitloopt op plunderingen of geweld. Traangas mag niet langer willekeurig worden ingezet tegen een vreedzame menigte. Burgerrechtenorganisatie ACLU, die de politie in de stad hierover gedaagd had, is blij met de uitspraak. „Het is onmogelijk vooruitgang te verwachten als de stad de demonstranten met buitensporig geweld de mond snoert”, aldus ACLU-directeur Michele Storms.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde een dag eerder nog maatregelen te nemen in Seattle, zoals het inzetten van de nationale garde. Trump vindt dat Seattle niet hard genoeg optreedt tegen de betogers, die zich in de wijk Capitol Hill in een ‘autonome zone’ hebben verzameld.