Rechter verbiedt demonstratie in Sydney vanwege corona

De politie van de Australische deelstaat New South Wales heeft een rechtszaak bij het Hooggerechtshof om een protestmars in Sydney te verbieden, gewonnen. Dat schrijft ABC News. Meer dan 4000 mensen hadden aangegeven dat ze dinsdagmiddag een bijeenkomst tegen racisme en politiegeweld op het stadhuis zouden bijwonen.

De politie daagde de organisatoren voor de rechter, omdat ze vreesde dat het evenement in strijd zou zijn met de openbare gezondheidsvoorschriften die vanwege het coronavirus van kracht zijn voor grote bijeenkomsten en sociale afstandsvereisten. Bijeenkomsten waar meer dan 20 mensen op af komen, zijn verboden.

De organisatoren zijn van plan in beroep te gaan tegen de beslissing. Voor de hoorzitting verklaarden ze al dat de bijeenkomst door zou gaan, ongeacht de uitkomst. Op de Facebookpagina waarop de mars is aangekondigd wordt demonstranten gevraagd „maskers te dragen” en „een veilige afstand te houden” van andere deelnemers.

Ondanks beweringen van het tegendeel, hebben de gezondheidsautoriteiten herhaaldelijk verklaard dat ze geen direct verband hebben kunnen vinden tussen Black Lives Matter-protesten en de overdracht van Covid-19. Een eerder protest dat in juni in Sydney plaatsvond, resulteerde niet in nieuwe besmettingsgevallen.