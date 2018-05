Rechter twijfelt aan Mueller in zaak Manafort

De Amerikaanse rechter T. S. Ellis III heeft de vraag opgeworpen of speciaal aanklager Robert Mueller zijn boekje niet te buiten is gegaan door Paul Manafort in staat van beschuldiging te stellen wegens misdrijven die niets te maken hebben met Russische inmenging in de verkiezingsstrijd. Hij suggereerde dat de voormalig campagneleider van Donald Trump mogelijk is aangeklaagd om hem tot medewerking tegen de president te dwingen.

Ellis toonde zich vrijdag bijzonder sceptisch tegenover Mueller, die mogelijk te ver is gegaan door Manafort bank- en belastingfraude ten laste te leggen. Ellis vroeg zich af hoe het kon dat Mueller vervolging instelt wegens een financieel delict van meer dan tien jaar oud zonder Manafort aan te spreken op diens verkiezingsactiviteiten.

„Ik zie niet in wat dit te maken heeft met wat de speciaal aanklager is opgedragen te onderzoeken”, antwoordde Ellis tijdens de hoorzitting over het verzoek van Manafort de zaak te seponeren. Een uitspraak deed hij niet en vertelde ook niet wanneer hij een besluit neemt. Zijn opmerkelijke opmerkingen en vragen zeggen nog niets over het oordeel, maar ze drukken het team van Mueller wel in de verdediging.

Mueller heeft twee weken de tijd een niet-bewerkte versie van het Justitie-document te overleggen waarin zijn taken staan omschreven. Een niet-ontvankelijkheidsverklaring in de zaak Manafort zou een tegenvaller zijn. Mueller kan dan rekenen op zware kritiek van Trump, Republikeinse Congresleden en de rechtse media.