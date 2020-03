Rechter schorst Waalse vergunningen wapenexport naar Saudi-Arabië

De Waalse export van wapens en ander defensiematerieel naar Saudi-Arabië voldoet niet aan de regels. De Belgische Raad van State bepaalde maandag in kort geding dat de motivatie in een reeks uitvoervergunningen in strijd is met het internationaal humanitair recht.

De zaak was aangespannen door vredes- en mensenrechtenorganisaties. Die willen de uitvoer stoppen, mede omdat de wapens zouden kunnen worden ingezet in de oorlog met Jemen. Zij spreken van een „beslissing van kapitaal belang.”

Wallonië voert vooral vuurwapens uit naar Saudi-Arabië, de grootste klant van wapenproducent FN Herstal in het zuiden van België. Volgens het Vlaamse Vredesinstituut ging het in 2018 om 196 miljoen euro.

De Waalse minister-president Elio Di Rupo neemt „nota van het besluit van de Raad van State. We zullen dit analyseren met collega’s en vervolgens bepalen of er specifieke maatregelen nodig zijn.”

Het Europees Parlement riep eerder tevergeefs op tot een wapenembargo tegen Saudi-Arabië. Ondanks de verdwijning in 2018 van de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul voeren onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nog veel wapens uit naar Riyad. Nederland doet dat nauwelijks.