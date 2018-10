Rechter Peru draait amnestie Fujimori terug

Het hooggerechtshof in Peru heeft de amnestie die oud-president Alberto Fujimori eind vorig jaar werd verleend, teruggedraaid. De opperrechter achtte de vrijlating ongrondwettig en gaf opdracht de 80-jarige ex-leider onmiddellijk te arresteren. Fujimori, die in de periode 1990-2000 een rechtse regering aanvoerde, kreeg indertijd een celstraf van 25 jaar wegens misdaden tegen de menselijkheid en fraude. Daarvan had hij er tien uitgezeten.

Toenmalig president Pedro Pablo Kuczynski gaf hem met kerst gratie om gezondheidsreden. Dat leidde tot grote woede bij veel Peruanen. Enkele dagen eerder was Kuczynski ontsnapt aan een afzettingsprocedure dankzij de steun van Fujimori-getrouwen in het congres.

De advocaat van Fujimori maakte bezwaar tegen de uitspraak en wil dat het voltallig college van opperrechters zich erover buigt.