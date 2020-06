Rechter ontneemt IS-weduwe Belgische nationaliteit

De rechtbank van Antwerpen heeft een teruggekeerde IS-weduwe haar Belgische nationaliteit ontnomen. De 32-jarige Rahma B. werd ook veroordeeld tot vijf jaar cel en 8000 euro boete voor haar deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Volgens de rechter heeft de vrouw in Syrië, waar ze twee echtgenoten en drie kinderen tijdens bombardementen verloor, een explosieventraining gevolgd en zou ze tot een bataljon van vrouwelijke IS-strijdsters hebben behoord.

De vrouw uit Borgerhout ontsnapte in november samen met haar zus Fatima (24) uit een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië. Ze waren al sinds 2014 in Syrië. Ze wisten de grens met Turkije over te steken en gaven zich aan bij de Turkse autoriteiten. Ze waren de eerste twee IS-vrouwen die Turkije naar België teruggestuurde. Ze werden in december veroordeeld tot vijf jaar, waar alleen Rahma tegen in beroep ging.

Volgens de vrouw is „die radicale ideologie, die alleen maar voor problemen heeft gezorgd, nu weg uit mijn hoofd”, maar volgens het openbaar ministerie is zij niet tot schuldinzicht gekomen en is haar profiel „onrustwekkend”.