Rechter: nu geen arrestatie Puigdemont

Een Spaanse opperrechter belast met het eventueel uitvaardigen van een Europees arrestatiebevel tegen de voortvluchtige Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont, ziet daar voorlopig van af. Spaanse media meldden maandag dat het Openbaar Ministerie Puigdemont maandag of dinsdag wilde laten oppakken in Denemarken, maar de magistraat stak er een stokje voor.

Puigdemont is eind oktober naar België gevlucht, nadat zijn illegale pogingen Catalonië af te scheiden, waren mislukt. Hij pleegde een reeks strafbare feiten bij die poging. Een Europees arrestatiebevel waarmee Puigdemont in België werd aangehouden, is in december weer door de Spaanse justitie ingetrokken. De kans dat de uitleveringsprocedure in België voordelig voor het aanzien van Puigdemont zou uitvallen, achtte Madrid te groot. Tal van media suggereerden daarom dat het OM het wel in Denemarken zou aandurven Puigdemont te laten arresteren.