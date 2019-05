Rechter Mississippi wijst abortusverbod

De nieuwe abortuswet van Mississippi is door de federale rechter afgewezen. Mississippi is een van de Amerikaanse staten die abortus wil verbieden als er een hartslag te horen is. Volgens de rechter tast de wet „het recht op goede gezondheidszorg voor vrouwen aan.”

Na zes weken is meestal een hartslag van de foetus te horen; daarom heet de wet de ”Heartbeat Bill”, de Hartslag Wet. Deze wet maakt geen uitzondering voor zwangerschappen als gevolg van verkrachting of incest, maar wel als er sprake is van levensgevaar bij de moeder.

Dat, en de periode van zes weken, maakt het een van de strengste anti-abortuswetten in de VS. Zes weken is zo vroeg „dat abortus al verboden is voor de meeste vrouwen zelfs maar weten dat ze zwanger zijn”, reageerde Felicia Brown-Williams, directeur van pro-abortusorganisatie Planned Parenthood in Mississippi in maart. Abortus verbieden na het vaststellen van een hartslag ontneemt een vrouw de vrije keuze, oordeelde de rechter.

Behalve Mississippi willen ook de staten Florida, Ohio, South Carolina en Tennessee de Heartbeat Bill. In Georgia, Missouri, Ohio, Louisiana, Kentucky en Alabama is die al aangenomen. Al deze staten houden er al rekening mee dat federale rechters de wet blokkeren, maar ze hopen dat de zaak uiteindelijk voor het Hooggerechtshof zal komen. Nu daar vier van de negen rechters conservatief zijn, zien de staten kans op herroeping van de uitspraak in de zaak Roe versus Wade, het vonnise dat in 1973 abortus in de VS legaliseerde. Een staat mag nu een vrouw niet een abortus ontzeggen totdat het kind levensvatbaar is.