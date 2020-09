Rechter Michigan gelast telling laat binnengekomen poststemmen

Een rechter in Michigan heeft in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezing bepaald dat poststemmen in haar staat moeten worden meegeteld als ze minder dan twee weken te laat binnenkomen. Cynthia Diane Stephens van het bestuursrechtelijk hof in Detroit deed die uitspraak vrijdag om het stemrecht te beschermen ten tijde van een epidemie, zoals nu door het coronavirus.

Stephens zei dat de brief met het stembiljet uiterlijk op 2 november dient te zijn afgestempeld om nog veertien dagen na de stembusgang op 3 november geldig te blijven. De kwestie was haar voorgelegd door een ouderenorganisatie in Michigan en bepleit door een verkiezingsadvocaat die werkt voor de campagne van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Zij vrezen vertraging in de afhandeling door het nationaal postbedrijf USPS.