Rechter Mexico laat 27 drugsverdachten vrij

Een Mexicaanse rechter heeft vrijdag 27 waarschijnlijke leden van een drugskartel vrijgelaten. De mannen werden eerder deze week aangehouden bij invallen in twee grote drugslabs. Vier mensen blijven vastzitten. De rechter zegt dat de verdachten zijn vrijgelaten, omdat de dossiers van de politie niet in orde waren.

Het besluit van de rechter is een nieuwe klap voor de strijd van president Andrés Manuel López Obrador tegen de drugsbendes. Het aantal moorden stevent af op een recordaantal dit jaar en deze vrijlating is niet goed voor het imago van de president. „Laten we de redenen erachter goed bekijken”, aldus de president. „Als er sprake is van corruptie, zullen we hard optreden.”

De verdachten werden opgepakt in grote pakhuizen waar drugs werd versneden. De politie vond zeker 20 kilogram cocaïne, bijna 2000 kilo wiet en meerdere zware wapens.

Vorige week moest de Mexicaanse politie de zoon van drugsbaas Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera laten gaan toen het huis waarin hij vastzat werd belegerd door tientallen zwaar bewapende leden van het Sinaloa-kartel waar hij een van de bazen is.