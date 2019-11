Rechter: Medewerker campagne Trump loog

Een voormalige adviseur en campagnemedewerker van de Amerikaanse president Donald Trump, Roger Stone, is vrijdag schuldig bevonden aan onder meer liegen tegen het Congres en belemmering van de rechtsgang. De rechter bepaalt de strafmaat op 6 februari.

Stone heeft alle beschuldigingen tegengesproken. Trump reageerde boos dat justitie zich partijdig toont en met twee maten meet. De 67-jarige Stone is een veteraan van verkiezingscampagnes van meerdere Republikeinse leiders, inclusief Trumps voorgangers Ronald Reagan en Richard Nixon.

Het proces tegen Stone is een gevolg van een onderzoek van speciaal onderzoeker Robert Mueller naar Russische pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

De aanklachten tegen Stone hebben te maken met hackeraanvallen op e-mailadressen van de Democraten in 2016. Die zouden volgens Amerikaanse inlichtingendiensten door Russische geheime diensten zijn gedaan. Stone heeft hier volgens de jury tijdens Muellers onderzoek valse verklaringen over afgelegd en getuigen aangemoedigd dat ook te doen.

Het onderzoek van Mueller heeft bijna twee jaar geduurd en richtte zich vooral op de vraag of Trump, of medewerkers in de campagne voor de verkiezingen van 2016, hadden samengezworen met Russen. Stone zou er mogelijk één zijn. Ze zouden de rivaal, de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton, zwart hebben willen maken.