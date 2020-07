Rechter: Maxwell blijft in gevangenis

Ghislaine Maxwell (58), verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik door haar ex Jeffrey Epstein (1953-2019), blijft in de gevangenis. Een rechtbank in New York weigerde haar dinsdag voorlopig vrij te laten.

Haar advocaten wilden dat ze tegen een borgsom van 5 miljoen dollar vrij zou komen vanwege het gevaar op een coronabesmetting in de gevangenis, maar de rechter wil Maxwell niet laten gaan, omdat de kans groot is dat ze ervandoor gaat. De rechter verwees daarbij naar haar rijkdom en haar internationale connecties.

Maxwell verklaarde voor de rechtbank dat ze niet schuldig is. Ze deed dat via een videoverbinding vanuit haar cel in New York. De rechter bepaalde dat het proces over een jaar begint. Indien schuldig, kan ze tot 35 jaar celstraf krijgen.

De aanklagers zijn nog steeds bezig met onderzoek. Maxwell zou tussen 1994 en 1997 minderjarige meisjes hebben gelokt en klaargestoomd voor seks met de zakenman en multimiljonair Epstein, meestal bij hem thuis in een van zijn huizen of bij haar in Londen. Onder de slachtoffers was een 14-jarige.

De Britse Maxwell is de jongste dochter van mediamagnaat Robert Maxwell en was een prominente ‘socialite’. Ze introduceerde Epstein volgens Britse media bij tal van kopstukken onder wie presidenten, artiesten, zakenmagnaten en de Britse prins Andrew.

Epstein zelf werd een jaar geleden gearresteerd maar stierf in zijn cel in afwachting van zijn proces.