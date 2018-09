Rechter India schrapt straf op homoseksuele contacten

De hoogste rechtbank in India heeft een streep gezet door de strafbaarheid van homoseksuele contacten. Daarop stond krachtens een uit het koloniale tijdperk stammende wet een gevangenisstraf tot tien jaar op.

Seks tussen dezelfde seksen werd in 2013 weer strafbaar, nadat het vier jaar toegestaan was geweest. De vijf rechters tellende hoogste rechtbank schrapte de strafbaarheid donderdag unaniem. Volgens de rechters leven homo's in India door de strafbaarheid met diepgewortelde trauma's en angst.

Een seksuele relatie tussen volwassenen van hetzelfde geslacht kan volgens de rechtbank niet ongrondwettelijk worden genoemd. Activisten toonden zich blij met de uitspraak die als mijlpaal wordt gezien.