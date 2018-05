„Rechter in Milaan rehabiliteert Berlusconi”

Oud-premier Silvio Berlusconi mag volgens de Italiaanse media hopen op een spoedige terugkeer in de politiek. „Berlusconi is gerehabiliteerd”, kopte de krant Corriere della Sera zaterdag, zich beroepend op een gerechtelijke uitspraak van het Hof in Milaan. Op grond daarvan kan de 81-jarige veteraan zich weer verkiesbaar stellen en een politiek ambt bekleden.

De Senaat ontnam Berlusconi in 2013 het recht als volksvertegenwoordiger op te treden na een veroordeling wegens belastingfraude. Omdat dat verbod oorspronkelijk pas in 2019 zou eindigen, kon Berlusconi in maart niet als boegbeeld van zijn partij Forza Italia meedoen aan de parlementsverkiezingen.

„Eindelijk gerechtigheid, na een lijdensweg van vijf jaar”, reageerde Mariastella Gelmini, de fractievoorzitter van Forza in het Huis van Afgevaardigden, op het besluit van de rechter.