Rechter in Belfast wijst klacht over brexit af

Een rechter in Noord-Ierland heeft klachten over de rechtmatigheid van de brexit afgewezen. De klagers hadden naar voren gebracht dat het beleid van premier Boris Johnson om eventueel zonder afspraken uit de Europese Unie te stappen, strijdig is met de vredesakkoorden die in 1998 voor Noord-Ierland zijn gemaakt. Johnson houdt vol dat het land 31 oktober hoe dan ook uit de EU stapt.

Maar dat zou het vredesproces in het Britse deel van Ierland ondermijnen en daarom onrechtmatig zijn, betoogden de klagers. De rechter oordeelde echter dat de brexit een volstrekt politieke aangelegenheid is en niet een zaak van magistraten. Een van de klagers is Raymond McCord wiens zoon in 1997 werd vermoord door extremistische unionisten.

De unionisten voelen zich Brits of Schots en willen de banden met Groot-Brittannië zo nauw mogelijk houden. Hun tegenstanders zijn de fel anti-Britse Noord-Ieren die dit landsdeel herenigd willen zien met de rest van het eiland. Dit conflict heeft tot 1998 herhaaldelijk tot bloedvergieten geleid.