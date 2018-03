Rechter houdt abortuswet Mississippi tegen

Een Amerikaanse federale rechter heeft de verscherpte abortuswet in de staat Mississippi voorlopig voor tien dagen geblokkeerd. Dat geeft hem tijd argumenten te bedenken om de wet pas in werking te laten treden als er een uitspraak ligt in een afgeronde rechtszaak.

Gouverneur Phil Bryant zette maandag zijn handtekening onder de strengste abortuswet in de VS. In de staat is zwangerschapsonderbreking na vijftien weken voortaan verboden, op enkele uitzonderingen na. De Republikein liet weten trots te zijn op de nieuwe regelgeving. Pro-abortusactivisten lieten meteen weten die bij de rechter te zullen aanvechten als ongrondwettelijk.

„Het hooggerechtshof zegt dat ieder vrouw een constitutioneel recht heeft op ‘persoonlijke privacy’ ten aanzien van haar lichaam”, bevestigde districtsrechter Carlton Reeves dinsdag.