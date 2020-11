Rechter hooggerechtshof: late stemmen Pennsylvania opzij leggen

Een rechter van het Amerikaanse hooggerechtshof heeft lokale overheden in Pennsylvania opdracht gegeven om stemmen opzij te leggen die na verkiezingsdag zijn binnengekomen. De minister van Binnenlandse Zaken van die staat had ook al dergelijke instructies gegeven, berichten Amerikaanse media.

Pennsylvania is dagen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog steeds bezig met het tellen van de stemmen. De Democraat Joe Biden wint de presidentsverkiezingen als hij daar de meeste stemmen krijgt. In de staat moeten ook via de post gestuurde stemmen worden meegeteld die tot drie dagen na de verkiezingsdag binnenkomen, mits ze op tijd zijn verstuurd.

Minister van Binnenlandse Zaken van Pennsylvania Kathy Boockvar had eerder al duidelijk gemaakt dat die stemmen vermoedelijk niet het verschil gaan maken. Het gaat volgens haar om kleine aantallen stembiljetten. Biden staat volgens de laatste tussenstand ongeveer 20.000 stemmen voor op president Donald Trump in Pennsylvania.

Toch waren de Republikeinen naar het hoogste hof van de VS gestapt over de kwestie. Ze vroegen het hof te garanderen dat stembiljetten die na verkiezingsdag binnenkomen ook echt opzij worden gelegd. De conservatieve rechter Samuel Alito van het hooggerechtshof ging daar op voorlopige basis in mee. Het volledige hof moet zich later nog wel over de kwestie buigen.