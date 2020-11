Rechter gelast doorspitten postkantoren in aantal staten

Het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) moet in een aantal staten twee keer per dag postkantoren doorspitten om zeker te zijn dat er geen briefstemmen achterblijven. Een rechter in Washington gaat daartoe opdracht geven.

Het gaat om staten die nog stemmen accepteren die na verkiezingsdag binnenkomen, waaronder Nevada en North Carolina. Zowel president Trump als de Democraat Joe Biden heeft nog kans daar te winnen.

De rechter had eerder al bepaald dat alle achtergebleven briefstemmen moeten worden bezorgd bij de stemmentellers. Advocaten zeiden dat de postdienst woensdag ongeveer 150.000 stembiljetten heeft afgeleverd, waarvan er grofweg 8000 of 9000 al zondag waren verstuurd. De USPS, geleid door een donateur van de Trump-campagne, wordt ervan beticht bewust inefficiënt te werken.

Vele staten laten briefstemmen meetellen die binnenkomen tot een week na verkiezingsdag, zolang die op verkiezingsdag zijn afgestempeld. „Ik wil focussen op alles wat in die postsorteercentra ligt, en het versturen van die stembiljetten zodat ze geteld kunnen worden”, zei rechter Emmet Sullivan woensdag al.