Rechter fluit Trump terug over illegalenbeleid

Een federale rechter in San Francisco heeft bepaald dat de regering van president Donald Trump geen immigranten mag weren die vanuit het zuiden illegaal de Verenigde Staten binnenkomen. Het gaat om een tijdelijk besluit van de rechter.

De rechter had zich op initiatief van twee burgerrechtenorganisaties gebogen over een decreet dat Trump op 9 november had uitgevaardigd. Dat decreet zou negentig dagen geldig zijn en was bedoeld om illegale immigratie te ontmoedigen. Migranten die vanaf Mexico de VS in wilden, mochten alleen nog bij officiële grensposten asiel aanvragen.