Rechter blokkeert reorganisatie Amerikaanse posterijen

De Amerikaanse postdienst mag voorlopig geen verdere reorganisatie doorvoeren waardoor het stemmen per post voor de presidentsverkiezingen op 3 november in het gedrang zou kunnen komen. Een federale rechter heeft dat donderdag bepaald in een zaak die veertien staten, waaronder ‘swingstates’ als Michigan, Nevada en Wisconsin, in juli hadden aangedragen.

Volgens de rechter is er substantieel bewijs dat de veranderingen de postbestelling nu al „vertragen en minder efficiënt” maken. Stanley Bastian tekende daarbij aan dat er politieke doeleinden achter zitten.

In 2016 stemde een kwart van de Amerikaanse kiezers per post. Vanwege de coronapandemie is dat aantal dit jaar wellicht hoger. Alleen al in Wisconsin brengen naar verwachting 2 miljoen Amerikanen hun stem per post uit.

De United States Postal Service (USPS) moet van de regering-Trump bezuinigen en was bezig met kostenbesparende maatregelen waardoor volgens de betreffende staten post met stembiljetten zou blijven liggen. De USPS was onder meer van plan overwerk te schrappen, managers over te plaatsen en cruciale postsorteermachines uit de roulatie te halen.

De topman van de posterijen, Louis DeJoy, zei eind augustus van plan te zijn verdere maatregelen over de verkiezingen heen te tillen. Hij had eerder gepoogd Amerikanen ervan te overtuigen dat de tragere bezorging geen invloed zou hebben op de verkiezingsresultaten.

De Republikeinse president Trump zaait geregeld twijfel over het stemmen per post, wat volgens hem verkiezingsfraude in de hand zou werken. Daarvoor is overigens geen enkel bewijs.

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, vertrouwt het niet en stelt een onderzoek in naar De Joy, werd vorige week bekend. Zij willen dat hij op non-actief wordt gesteld na beschuldigingen van illegale praktijken rond campagnedonaties.