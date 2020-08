Rechter blokkeert executie over stof voor dodelijke injectie

Een rechter heeft verboden dat er dit jaar voor de vijfde keer een executie op last van de federale overheid wordt uitgevoerd. De magistraat Tanya Chutkan oordeelde in Washington dat de staat de stof waarmee de dodelijke injectie zou moeten worden uitgevoerd, pentobarbital, alleen op voorschrift kan krijgen en dat is volgens haar niet gebeurd. Het ministerie van Justitie zou die formaliteit niet hebben nageleefd. De regering is in beroep gegaan tegen het oordeel van Chutkan.

Vrijdag zou de 46-jarige Keith Dwayne Nelson in de gevangenis van Terre Haute in het noorden van het land worden geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Hij zit al 17 jaar in de dodencel. Nelson ontvoerde in 1999 in Texas de 10-jarige Pamela Butler en misbruikte en vermoordde haar. Hij werd 2 jaar later gepakt.

De Amerikaanse federale overheid had sinds 2003 geen doodstraffen meer uitgevoerd, maar er dit jaar half juli weer mee begonnen. Bijna zestig ter dood veroordeelde misdadigers zitten in de dodencel op grond van zaken die de federale justitie heeft aangespannen.