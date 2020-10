Rechter blokkeert besluit Texas over stemmen per inleverbus

Een federale rechter in Austin in de Amerikaanse staat Texas heeft het besluit van de gouverneur geblokkeerd om het aantal speciale inleverbussen voor stembiljetten te beperken tot een exemplaar per county. Bij deze speciale brievenbussen kunnen mensen die het postkantoor niet vertrouwen of bang zijn besmet te raken met het coronavirus tijdens het stemmen, hun stembiljet voor de presidentsverkiezingen op 3 november inleveren.

De Republikeinse gouverneur van Texas Greg Abbott bepaalde op 1 oktober dat alle counties - ongeacht hun grootte of populatie - maar één enkele afleverlocatie mochten hebben. Zo zouden waarnemers volgens hem effectiever kunnen controleren op fraude met stembiljetten. Critici noemden het besluit een poging tot onderdrukking van kiezers, omdat er nauwelijks bewijs is van stemfraude en de postbusjes al even veilig zijn als reguliere stembureaus.

Kiezers in Texas zijn verplicht om een identiteitsbewijs met foto te tonen en een register te ondertekenen voordat ze persoonlijk stembiljetten inleveren op de afleverpunten, net zoals ze moeten doen bij het reguliere stemmen.

Harris County, dat een groot deel van Houston omvat, heeft wekenlang reclame gemaakt voor een tiental beveiligde postbuslocaties voor stembiljetten voor 2,4 miljoen geregistreerde kiezers. De county met daarin hoofdstad Austin plande vier inleverpunten.